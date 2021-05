Lazio, Marusic: «Derby con la Roma? Esiste solo una parola» (Di sabato 15 maggio 2021) Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre partita del Derby tra Roma e Lazio. Le sue parole Manca poco al fischio d’inizio del Derby tra Roma e Lazio. Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare la stracittadina. Le sue parole. SULLA GARA – «Abbiamo preparato bene questa partita, che conta più di tutte le altre partite. Vogliamo vincere questa partita: all’andata abbiamo vinto 3-0 e quella di oggi sarà un po’ più difficile. Vediamo cosa succede». SUGLI AVVERSARI – «Loro verranno più avanti, perché questa partita è molto importante per loro dato che non hanno fatto molto in campionato. SUL CLIMA Derby – «Tutti sappiamo che il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Adamè intervenuto ai microfoni diStyle Radio nel pre partita deltra. Le sue parole Manca poco al fischio d’inizio deltra. Adamè intervenuto ai microfoni diStyle Radio per analizzare la stracittadina. Le sue parole. SULLA GARA – «Abbiamo preparato bene questa partita, che conta più di tutte le altre partite. Vogliamo vincere questa partita: all’andata abbiamo vinto 3-0 e quella di oggi sarà un po’ più difficile. Vediamo cosa succede». SUGLI AVVERSARI – «Loro verranno più avanti, perché questa partita è molto importante per loro dato che non hanno fatto molto in campionato. SUL CLIMA– «Tutti sappiamo che il ...

