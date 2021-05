Iachini: 'Commisso? Mi aveva fatto intuire la conferma...' (Di sabato 15 maggio 2021) FIRENZE - " Le parole di Commisso ( leggi qui lo sfogo del partron viola ) ? Per come sono fatto io il presidente non si commenta, si ascolta. Ma il fatto che abbia detto determinate cose mi può solo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) FIRENZE - " Le parole di( leggi qui lo sfogo del partron viola ) ? Per come sonoio il presidente non si commenta, si ascolta. Ma ilche abbia detto determinate cose mi può solo ...

Advertising

Mediagol : #Fiorentina-#Napoli, Iachini: 'Commisso? Lo ringrazio, mi avrebbe confermato. Anche Gasperini...' - StefySS9 : Chiaro e diretto nei contenuti, peccato per il modo,toccato nell'orgoglio e penalizzato dalla poca padronanza della… - infoitsport : LIVE TMW - Fiorentina, Iachini: 'Ringrazio Commisso, dopo la Lazio voleva quasi confermarmi' - infoitsport : Iachini: 'Gasperini ha avuto tempo, a me non è stato dato. Commisso voleva riconfermarmi' - sportli26181512 : Iachini: 'Commisso? Mi aveva fatto intuire la conferma...': Il tecnico verso il Napoli: 'Ma è giusto che la Fiorent… -