F1: cancellato il Gp di Turchia (Di sabato 15 maggio 2021) Il Gp di Turchia è stato ufficialmente cancellato. La Formula Uno l’ha comunicato ufficialmente nella giornata di ieri. Al suo posto, i piloti correranno nel gran premio di Stiria. F1: il salary cap resta un’idea (quasi) impossibile Gp Turchia: perché è stato cancellato? La notizia era nell’aria da un pò ma la conferma ufficiale è arrivata nella giornata di ieri. La Formula Uno non correrà nell’Istanbul Park in questa stagione. Inserito nel calendario per rimpiazzare il gran premio del Canada, il circuito turco non ospiterà i venti piloti per l’evento di F1. La motivazione si trova nei provvedimenti del governo britannico che ha inserito la Turchia nella lista rossa per l’emergenza sanitaria. Tutti i membri delle scuderie, al ritorno in Gran Bretagna avrebbero dovuto affrontare una quarantena ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Il Gp diè stato ufficialmente. La Formula Uno l’ha comunicato ufficialmente nella giornata di ieri. Al suo posto, i piloti correranno nel gran premio di Stiria. F1: il salary cap resta un’idea (quasi) impossibile Gp: perché è stato? La notizia era nell’aria da un pò ma la conferma ufficiale è arrivata nella giornata di ieri. La Formula Uno non correrà nell’Istanbul Park in questa stagione. Inserito nel calendario per rimpiazzare il gran premio del Canada, il circuito turco non ospiterà i venti piloti per l’evento di F1. La motivazione si trova nei provvedimenti del governo britannico che ha inserito lanella lista rossa per l’emergenza sanitaria. Tutti i membri delle scuderie, al ritorno in Gran Bretagna avrebbero dovuto affrontare una quarantena ...

Advertising

Formula1WM : #GpTurchia cancellato e doppio appuntamento in Austria - ansacalciosport : F1: cancellato GP Turchia, aggiunta una gara in Austria. Stagione 2021 resta di 23 appuntamenti, anticipata gara Fr… - infoitsport : Cancellato il GP di Turchia di Formula 1 - infoitsport : F1, cancellato il Gp di Turchia “causa restrizioni Covid” - infoitsport : F1, cancellato il Gp di Turchia: doppio appuntamento in Austria -