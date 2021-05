Diego Bianchi: "Rula Jebrael non conosce Propaganda. Scegliamo ospiti per competenza non per sesso" (Di sabato 15 maggio 2021) “Avevamo deciso di commentare gli avvenimenti che stanno interessando Israele e Palestina con un ‘apostrofo’ ospite, Rula Jebrael”, comincia così il monologo di Diego Bianchi in merito alla decisione della giornalista di rinunciare all’invito di Propaganda Live perché sarebbe stata l’unica donna in studio. “Non la conosco, non ci siamo mai parlati fino a ieri sera, ed ero molto contento di avere il suo punto di vista sul racconto da fare”, continua Diego Bianchi. “Rula Jebreal non conosce Propaganda Live. Siamo diventati noi la notizia e questo ci sorprende. Avevamo deciso di raccontare quelli che sta succedendo tra Israele e Palestina con un’ospite, la giornalista Rula Jebreal. Non la conosco, ci ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) “Avevamo deciso di commentare gli avvenimenti che stanno interessando Israele e Palestina con un ‘apostrofo’ ospite,”, comincia così il monologo diin merito alla decisione della giornalista di rinunciare all’invito diLive perché sarebbe stata l’unica donna in studio. “Non la conosco, non ci siamo mai parlati fino a ieri sera, ed ero molto contento di avere il suo punto di vista sul racconto da fare”, continua. “Jebreal nonLive. Siamo diventati noi la notizia e questo ci sorprende. Avevamo deciso di raccontare quelli che sta succedendo tra Israele e Palestina con un’ospite, la giornalistaJebreal. Non la conosco, ci ...

