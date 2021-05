De Gregori live con i suoi più grandi successi

(Di sabato 15 maggio 2021) La notizia è di quelle belle: Detorna a cantare, quindi emozioni assicurate. Soprattutto chi ha visto almeno una volta Francesco Dein concerto capirà subito di cosa parlo. Il cantautore romano, sicuramente, non è un rocketman, ma il suo stile, con sonorità diverse che spaziano dal pop al rock sempre con il filo conduttore della poetica d’autore, ha formato una generazione in fatto di gusti musicali. Pertanto, da luglio sarà in concerto con lo spettacolo “De& Band– Greatest Hits”. Gli spettacoli dal vivo di Desaranno organizzati seguendo le procedure e i protocolli di sicurezza previste dalle norme in fatto di diffusione da contaggio Covid-19. Le tappe del “De& Band– Greatest ...

... in concerto all' Anima Festival di Cervere il 9 luglio per il suo "De& band" greatest hits". Una notizia nella notizia, quest'ultima , che conferma, infatti, anche l'inizio della ...Francesco Detorna. Quest'estate, sarà in concerto con "De& Band- Greatest Hits", tour che, a partire da luglio, lo vedrà protagonista sui palchi d'Italia all'aperto per proporre le ...Francesco De Gregori torna live: quest’estate sarà in concerto nelle principali location all’aperto in Italia: con 'De Gregori & Band live - greatest hits'. La band che accompagnerà De Gregori sul pa ...Il cantautore romano torna live con il tour "De Gregori & Band Live - The Greatest Hits". Ecco le nuove date programmate Francesco De Gregori torna ...