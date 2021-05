Calcio: Pirlo, ‘passerella non un obbligo, ci siamo già complimentati con l’Inter’ (Di sabato 15 maggio 2021) Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – “Non c’è un obbligo e a noi in nove anni non è mai stato fatto”. Così l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in merito al mancato ‘passillo de honor’, la passerella per l’Inter campione d’Italia. “La Samp l’ha fatta una settimana dopo lo Scudetto, credo sia abbastanza. La società ha fatto i complimenti all’Inter, il presidente in primis”, aggiunge Pirlo ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-2 sui nerazzurri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – “Non c’è une a noi in nove anni non è mai stato fatto”. Così l’allenatore della Juventus, Andrea, in merito al mancato ‘passillo de honor’, la passerella per l’Inter campione d’Italia. “La Samp l’ha fatta una settimana dopo lo Scudetto, credo sia abbastanza. La società ha fatto i complimenti all’Inter, il presidente in primis”, aggiungeai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-2 sui nerazzurri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

