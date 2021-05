Bianchi | “L’educazione impegna tutta la vita Viviamo in una epoca di grandi divisioni La sfida più grande è la forza del dialogo”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 15 maggio 2021) "Oggi la scuola non è più soltanto dei bambini. Nelle fasi di salto tecnologico come quella che stiamo vivendo l'educazione diventa qualcosa chela, perché altrimenti creeremmo nuove frontiere, nuove, i ragazzi sanno usare gli strumenti dell'oggi e noi affannosamente li rincorriamo e rischiamo di non parlarci più, invece dobbiamo parlarci. Bisogna fare uno sforzo da entrambe le parti, i musei servono anche a questo, a ritrovare linguaggi comuni". L'articolo .