Vaccini, le date per i giovani in Lombardia. Bertolaso: «Dal 2 giugno apriamo alla fascia 16-29. Over 40 dal 20 maggio» (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra poco più di due settimane la regione Lombardia aprirà le vaccinazioni anti Covid ai giovanissimi. A comunicare la notizia è Guido Bertolaso che per la data del 2 giugno annuncia l’apertura delle prenotazioni per la fascia d’età 16-29 anni. «Non causalmente il giorno della Festa Repubblica in modo da poter garantire loro la prima dose prima che vadano in vacanza» ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Lombardia. Un passo ancora in avanti dunque nella corsa alle vaccinazioni della Regione, che in questi giorni tenta di stare al passo con le direttive nazionali. Il generale Figliuolo ha dato facoltà alle regioni di partire con gli Over 40 lunedì prossimo, 17 maggio, ma a questo ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra poco più di due settimane la regioneaprirà le vaccinazioni anti Covid aissimi. A comunicare la notizia è Guidoche per la data del 2annuncia l’apertura delle prenotazioni per lad’età 16-29 anni. «Non causalmente il giorno della Festa Repubblica in modo da poter garantire loro la prima dose prima che vadano in vacanza» ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo. Un passo ancora in avanti dunque nella corsa alle vaccinazioni della Regione, che in questi giorni tenta di stare al passo con le direttive nazionali. Il generale Figliuolo ha dato facoltà alle regioni di partire con gli40 lunedì prossimo, 17, ma a questo ...

Advertising

Radio1Rai : ??'Non vaccinate i bambini, date le dosi a #Covax'. Lo chiede Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Le nuove date sulla campagna di vaccinazione in Lombardia si spinge fino agli over 16 - Open_gol : Le nuove date sulla campagna di vaccinazione in Lombardia si spinge fino agli over 16 - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: VACCINO ANTI-COVID La Regione ha anche comunicato che le dosi per i 40enni saranno disponibili 'a partire dai primi d… - GiacomoPagliani : #OMS: “Non date i vaccini ai ragazzi ma ai paesi poveri”. Però dice anche che la soluzione è vaccinare il più possi… -