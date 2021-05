Processo Gregoretti, il fatto non sussiste: Salvini non sarà processato. “Rifarei le stesse cose” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Dedico questa bella giornata e questa assoluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri perbene e alle forze dell’ordine” così, non senza soddisfazione, Matteo Salvini, a conclusione dell’udienza di Catania dove, dopo due ore di Camera di consiglio, il gup Nunzio Sarpietro, che ha emesso il decreto di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”. Dunque, l’allora ministro dell’Interno non andrà a Processo per la vicenda della nave Gregoretti. Come risaputo, il leader della Lega era accusato di sequestro di persone in quanto, nel luglio del 2019, non consentì lo sbarco di 131 immigrati a bordo della ‘Gregoretti’, costretta a restare in rada al largo di Augusta. Processo Gregoretti: “Se non c’è sequestro a Catania, allora non c’è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021) “Dedico questa bella giornata e questa assoluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri perbene e alle forze dell’ordine” così, non senza soddisfazione, Matteo, a conclusione dell’udienza di Catania dove, dopo due ore di Camera di consiglio, il gup Nunzio Sarpietro, che ha emesso il decreto di non luogo a procedere “perché ilnon”. Dunque, l’allora ministro dell’Interno non andrà aper la vicenda della nave. Come risaputo, il leader della Lega era accusato di sequestro di persone in quanto, nel luglio del 2019, non consentì lo sbarco di 131 immigrati a bordo della ‘’, costretta a restare in rada al largo di Augusta.: “Se non c’è sequestro a Catania, allora non c’è ...

