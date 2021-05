Pio e Amedeo: la conferma di Mediaset per la seconda edizione di Felicissima Sera (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo recenti indiscrezioni, Mediaset avrebbe già inserito nei palinsesti della prossima stagione la 2a edizione di "Felicissima Sera" di Pio e Amedeo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo recenti indiscrezioni,avrebbe già inserito nei palinsesti della prossima stagione la 2adi "" di Pio esu Notizie.it.

Advertising

IlContiAndrea : Ospite alla Finale di #Amici20 #Gaia che passa il testimone al concorrente che trionferà domani e presenterà in ant… - fanpage : #FelicissimaSera confermato per una seconda edizione #PioeAmedeo - LegaSalvini : ?? MICHELE #SANTORO SUGLI ATTACCHI CONTRO IL DUO COMICO “PIO E AMEDEO” “Pio e Amedeo non possono essere giudicati c… - trotzkista : @damiano_toppi @M_Rachele @marioadinolfi Pio e Amedeo chi? - StraNotizie : Pio e Amedeo Dopo il grande successo ottenuto con Felicissima Sera, lo show che ... -