Nomina Procura, Consiglio di Stato rinvia all’8 luglio ricorso Prestipino (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Il Consiglio di Stato decidera’ l’8 luglio prossimo sul ricorso del Procuratore di Roma, Michele Prestipino, e del Csm contro la sentenza del Tar che, accogliendo l’istanza presentata dal Procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, aveva annullato la delibera del Csm di Nomina di Prestipino a capo della Procura di Roma. La quinta sezione di Palazzo Spada per effetto delle varie istanze di differimento delle parti costituite ha rinviato la trattazione delle domande cautelari, abbinandole al merito, e fissando per l’esame congiunto l’udienza pubblica dell’8 luglio 2021. Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Ildidecidera’ l’8prossimo suldeltore di Roma, Michele, e del Csm contro la sentenza del Tar che, accogliendo l’istanza presentata daltore di Palermo, Francesco Lo Voi, aveva annullato la delibera del Csm didia capo delladi Roma. La quinta sezione di Palazzo Spada per effetto delle varie istanze di differimento delle parti costituite hato la trattazione delle domande cautelari, abbinandole al merito, e fissando per l’esame congiunto l’udienza pubblica dell’82021.

Advertising

petergomezblog : Per il Consiglio di Stato la nomina di Prestipino come capo della procura di Roma è “illegittima”: respinti i ricor… - notaiocambareri : RT @Federnotizie: ???Cosmai: il problema della procura generale è l'abuso e quindi il controllo gestorio. Tuttavia per Tribunale di Milano a… - Federnotizie : ???Cosmai: il problema della procura generale è l'abuso e quindi il controllo gestorio. Tuttavia per Tribunale di Mi… - Federnotizie : ???Prosegue Restuccia: l'ordinamento tuttavia prevede che il mandato si estingua per interdizione o inabilitazione.… - CiccioAmar82 : RT @fratotolo2: Per il Consiglio di Stato la nomina di Prestipino come capo della procura di #Roma è “illegittima”: respinti i ricorsi. htt… -