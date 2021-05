Multinazionali | la trappola sul clima

(Di venerdì 14 maggio 2021) Speriamo che il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, fra una conta delle trivelle autorizzate prima di addormentarsi e un sogno sulla fusione nucleare durante il sonno, trovi al risveglio il tempo -e la volontà politica- di occuparsi del Trattato sulla Carta dell’Energia (ECT-Energy Charter Treaty), che rischia di pregiudicare qualsiasi tentativo di trasformazione della produzione energetica in direzione del superamento dell’energia fossile. Di cosa si tratta? È un accordo internazionale sugli investimenti, sottoscritto nel 1994 ed entrato in vigore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Mariari30057064 : @JUREGRANDE Tutto ciò che propongono è infine una transizione “graduale” che non è altro che un modo per continuare… -

Ultime Notizie dalla rete : Multinazionali trappola

Il Manifesto

Sono così caduti nelladi Biden pensando di conquistare il consenso dei cittadini con la solita ideologia mondialista che contrappone le cinichefarmaceutiche ai poveri di ...... 'L'Unione Europea ha perso un'occasione, lehanno compiuto un mezzo capolavoro nel ... 'Dal punto di vista tecnico non sono d'accordo, non cado nelladi dare giudizi politici. ...Sollevare il brevetto dei vaccini non serve a nulla, le soluzioni per velocizzarne la somministrazione sono altre. Ecco perché ...Le segnalazioni arrivano da Pratola Serra. Procacciatori d'affari in azione sono pronti a raggirare clienti malcapitati ...