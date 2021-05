MotoGP, risultati prove libere 1 GP Francia 2021: la classifica dei tempi. Miller in testa (Di venerdì 14 maggio 2021) Le prove libere 1 del Gran Premio di Francia 2021, caratterizzate da pioggia e dunque da asfalto bagnato. A Le Mans il primo segnale è mandato dai più quotati, di solito, in queste condizioni: Jack Miller e Joan Zarco. Il vincitore del GP di Portimao ha frantumato la concorrenza bloccando il crono a 1:38.007, con quasi 1.5 secondi vantaggio sul francese. Terzo Joan Mir, quarto Pol Espargarò mentre un Marc Marquez in quinta posizione conferma i propri miglioramenti a livello fisico e di confidenza con la moto. Sesto il giovane Lorenzo Savadori in Aprilia, settimo Bagnaia, tredicesimo Morbidelli (mai amico della pioggia), quattordicesimo Rossi. Sotto la pioggia di casa non brilla neanche Quartararo, sedicesimo in classifica. Di seguito la classifica dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Le1 del Gran Premio di, caratterizzate da pioggia e dunque da asfalto bagnato. A Le Mans il primo segnale è mandato dai più quotati, di solito, in queste condizioni: Jacke Joan Zarco. Il vincitore del GP di Portimao ha frantumato la concorrenza bloccando il crono a 1:38.007, con quasi 1.5 secondi vantaggio sul francese. Terzo Joan Mir, quarto Pol Espargarò mentre un Marc Marquez in quinta posizione conferma i propri miglioramenti a livello fisico e di confidenza con la moto. Sesto il giovane Lorenzo Savadori in Aprilia, settimo Bagnaia, tredicesimo Morbidelli (mai amico della pioggia), quattordicesimo Rossi. Sotto la pioggia di casa non brilla neanche Quartararo, sedicesimo in. Di seguito ladei ...

