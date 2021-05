Milan-Lazio, duello di mercato annullato: ‘scippo’ dalla Premier (Di venerdì 14 maggio 2021) Milan e Lazio erano pronte a misurarsi in un duello di mercato, ma dalla Premier l’assalto che rompe tutti gli schemi. Mancano appena due giornate alla fine del campionato, e da qui partiranno le grandi indiscrezioni di calciomercato che investiranno ovviamente tutto il palinsesto mediatico. Da capire, insomma, come andranno a rinforzarsi le squadre italiane Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021)erano pronte a misurarsi in undi, mal’assalto che rompe tutti gli schemi. Mancano appena due giornate alla fine del campionato, e da qui partiranno le grandi indiscrezioni di calcioche investiranno ovviamente tutto il palinsesto mediatico. Da capire, insomma, come andranno a rinforzarsi le squadre italiane Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OptaPaolo : 18 - Il #Milan ha ricevuto il 18º calcio di rigore in questo campionato, eguagliando il record di penalty in Serie… - pisto_gol : Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titol… - ZZiliani : A meno che non mandino sempre #Mazzoleni a fare il #VAR delle partite del Napoli, la situazione è ora ben delineata… - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: “Dovevamo ancora giocare contro Milan, Atalanta e Lazio. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo dimostrato di essere più f… - smgi1908 : Genoa-Atalanta 1-3 Spezia-Torino 0-0 Juventus-Inter 2-1 Roma-Lazio 2-1 Fiorentina-Napoli 3-1 Benevento-Crotone 1-2… -