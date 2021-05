Luis Fonsi | pubblicato il featuring con Carlos Arroyo | La Puerta VIDEO

Advertising

Berna1601 : @danay_rico @El_SrMichi @star_buterflay @Bored_95 @NoMemero @Eren_No_Llega @Elmemeliodas @YoungSparrow17… - ttinisttoessel : Tini canta con Luis Fonsi ????? - Esteban_S25 : @X2Yuyu @Fonsy60901549 Maldito Luis Fonsi - escuchamosfm : Calypso - Luis Fonsi & Stefflon Don-Calypso - Single - oxygene_albert : #En_ce_moment_sur_OXYGENE-FM: Luis Fonsi - Despacito @Luis Fonsi -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Fonsi

L'Opinionista

"Dynamite" vanta anche un primato nella classifica delle vendite di canzoni digitali di Billboard, un risultato che supera "Despacito" di. I BTS sono ad oggi una delle band più influenti ...Ramazzotti vanta anche importanti collaborazioni artistiche con cantanti di levatura internazionale come Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin,, Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano ...Il ritmo nel "Tacco" continua a intrecciare suoni e strade. Come quella di Gabriele Blandini che, con la sua tromba, ha preso parte alla realizzazione di "Exuvia", l'ultimo album di Caparezza ...Una nuova “traccia dance pop” è in arrivo dai BTS I Bts hanno rivelato il primo teaser fotografico per il loro nuovo singolo “Butter“, che uscirà alla fine del mese.