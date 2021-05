Luca e Matteo, travolti e uccisi ad Azzano: investitore condannato in Appello a 11 anni e 8 mesi (Di venerdì 14 maggio 2021) Undici anni e 4 mesi per duplice omicidio volontario. Il tribunale di Brescia ha ribaltato in Appello la condanna di Matteo Scapin per la morte di Luca Carissimi (21 anni) e Matteo Ferrari (18), la notte tra il 3 e il 4 agosto 2019 sull’ex statale Cremasca ad Azzano San Paolo, travolti in scooter dalla Mini guidata dal 35enne di Curno. L’undici settembre scorso, al termine del processo in abbreviato, il giudice di Bergamo Massimiliano Magliacani aveva inflitto a Scapin 6 anni e 8 mesi per omicidio stradale. La Corte di Bresca ha stabilito ulteriori 4 mesi per la guida in stato di ebrezza. Quella notte Scapin a bordo della sua Mini Cooper urtò la Vespa sulla quale viaggiavano i due ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Undicie 4per duplice omicidio volontario. Il tribunale di Brescia ha ribaltato inla condanna diScapin per la morte diCarissimi (21) eFerrari (18), la notte tra il 3 e il 4 agosto 2019 sull’ex statale Cremasca adSan Paolo,in scooter dalla Mini guidata dal 35enne di Curno. L’undici settembre scorso, al termine del processo in abbreviato, il giudice di Bergamo Massimiliano Magliacani aveva inflitto a Scapin 6e 8per omicidio stradale. La Corte di Bresca ha stabilito ulteriori 4per la guida in stato di ebrezza. Quella notte Scapin a bordo della sua Mini Cooper urtò la Vespa sulla quale viaggiavano i due ...

