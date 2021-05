Love Death and Robots vol.2 - recensione (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo una sorprendente prima stagione torna Love, Death and Robots, originale serie tv in animazione che già nel 2019 ci aveva stupito con una serie di brevi storie surreali e affascinanti, disegnate con stile ogni volta diverso grazie al coinvolgimento di molti studios. A coordinare il progetto troviamo il famoso regista David Fincher e Tim Miller (Deadpool) anche per questa seconda stagione, che è composta da 8 episodi contro i 18 della precedente. La qualità dei vari episodi, tutti brevi, dai 17 ai 6 minuti, è altalenante quanto a capacità di coinvolgere nelle storie narrate, che hanno sempre matrice letteraria: i nomi più noti sono Joe Lansdale e J. G. Ballard, insieme a Rich Larson, John Scalzi, Paolo Bacigalupi, Neal Asher, Joachim Heijndermans, Harlan Ellison; i generi spaziano da commedia a horror ad action e fantasy. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo una sorprendente prima stagione tornaand, originale serie tv in animazione che già nel 2019 ci aveva stupito con una serie di brevi storie surreali e affascinanti, disegnate con stile ogni volta diverso grazie al coinvolgimento di molti studios. A coordinare il progetto troviamo il famoso regista David Fincher e Tim Miller (Deadpool) anche per questa seconda stagione, che è composta da 8 episodi contro i 18 della precedente. La qualità dei vari episodi, tutti brevi, dai 17 ai 6 minuti, è altalenante quanto a capacità di coinvolgere nelle storie narrate, che hanno sempre matrice letteraria: i nomi più noti sono Joe Lansdale e J. G. Ballard, insieme a Rich Larson, John Scalzi, Paolo Bacigalupi, Neal Asher, Joachim Heijndermans, Harlan Ellison; i generi spaziano da commedia a horror ad action e fantasy. Leggi ...

