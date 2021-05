Il Paradiso delle Signore 6, Tersigni svela: 'Con Marta direzione inaspettata' (Di venerdì 14 maggio 2021) Alessandro Tersigni ha rilasciato un'intervista, di recente al settimanale ‘Visto', nel quale ha annunciato grandi novità che lo riguardano da vicino. A breve lo ritroveremo sul set de Il Paradiso delle Signore per girare la sesta stagione, ma l'interprete di Vittorio Conti è da poco apparso in un docufilm dal titolo Ralph De Palma che è possibile guardare sin da ora. L'attore sembra aver seminato anche qualche indizio riguardo alla relazione tra Vittorio e Marta che, a quanto pare, prenderà una piega inaspettata. Il Paradiso delle Signore 6, che ne sarà di Vittorio e Marta? Il Paradiso delle Signore continua a produrre risultati più che soddisfacenti, perciò non ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 maggio 2021) Alessandroha rilasciato un'intervista, di recente al settimanale ‘Visto', nel quale ha annunciato grandi novità che lo riguardano da vicino. A breve lo ritroveremo sul set de Ilper girare la sesta stagione, ma l'interprete di Vittorio Conti è da poco apparso in un docufilm dal titolo Ralph De Palma che è possibile guardare sin da ora. L'attore sembra aver seminato anche qualche indizio riguardo alla relazione tra Vittorio eche, a quanto pare, prenderà una piega. Il6, che ne sarà di Vittorio e? Ilcontinua a produrre risultati più che soddisfacenti, perciò non ...

Advertising

SimoPinkPanther : Speriamo che sia vero!!! Il Paradiso delle signore 6, prime indiscrezioni: Riccardo-Nicoletta potrebbero ritornare… - mewmewtokyo : RT @Annalisa3073: “Sulla Terra non c’è il paradiso, ma ci sono dei pezzi di esso.” Jules Renard #GeografieDellAnima a #CasaLettori @Casa… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Siamo vicini alla fine, ma ci saranno ancora sorprese... - Nonzi83 : RT @Aramcheck76: Una delle letture più attente e contestualizzate de “Il paradiso per sottrazione”. Grazie alla redazione di Neutopia. htt… - Aramcheck76 : Una delle letture più attente e contestualizzate de “Il paradiso per sottrazione”. Grazie alla redazione di Neutop… -