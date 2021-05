Caso Gregoretti, Salvini prosciolto: il leader della Lega non andrà a processo (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Salvini non andrà a processo per il Caso Gregoretti. E’ questa la decisione del gup di Catania Nunzio Sarpietro che si è pronunciato oggi, 14 maggio, sull’accusa di sequestro di persona. L’udienza è stata aperta e chiusa senza nessuna replica delle parti. L’accusa riguardava i ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 116 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Lo scorso 10 aprile il pm Andrea Bonomo aveva detto che «il fatto non sussiste» e che l’ex ministro dell’Interno «non può essere imputato per il reato di sequestro di persona». Ieri Salvini aveva commentato: «Mi pare evidente che la giustizia italiana abbia bisogno di una profonda riforma – ha detto nel corso di un’intervista a Tg2 Post – non per il ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteononper il. E’ questa la decisione del gup di Catania Nunzio Sarpietro che si è pronunciato oggi, 14 maggio, sull’accusa di sequestro di persona. L’udienza è stata aperta e chiusa senza nessuna replica delle parti. L’accusa riguardava i ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 116 migranti dalla naveGuardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Lo scorso 10 aprile il pm Andrea Bonomo aveva detto che «il fatto non sussiste» e che l’ex ministro dell’Interno «non può essere imputato per il reato di sequestro di persona». Ieriaveva commentato: «Mi pare evidente che la giustizia italiana abbia bisogno di una profonda riforma – ha detto nel corso di un’intervista a Tg2 Post – non per il ...

