Amici | Sangiovanni si sbottona su Giulia | tutta la verità sulla storia

Sangiovanni ha iniziato una relazione con Giulia ad Amici 20. In occasione della finale del programma ha svelato alcuni particolari inediti con Maria De Filippi. Amici 20 sta per giungere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

ladytisaninae : RT @segnodiluna: che a maria stia sul cazzo aka no doubt ma trust me quando dico che arrivati a questo punto ha più Amici da guadagnarci su… - GiovannaVanore : RT @segnodiluna: che a maria stia sul cazzo aka no doubt ma trust me quando dico che arrivati a questo punto ha più Amici da guadagnarci su… - chevuoiches1a : RT @segnodiluna: che a maria stia sul cazzo aka no doubt ma trust me quando dico che arrivati a questo punto ha più Amici da guadagnarci su… - segnodiluna : che a maria stia sul cazzo aka no doubt ma trust me quando dico che arrivati a questo punto ha più Amici da guadagn… - mariann60059306 : RT @allofmehs: Giulia e Sangiovanni sono l’amore vero amici e io sono la persona meno romantica sulla faccia della terra -