Alla Scala un podio per due guardando al futuro

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Teatroha riaperto i battenti dopo la seconda dolorosa chiusura a causa della pandemia durata quasi sette mesi, che sommati a quelli della prima chiusura fanno dieci. Tanto, troppo tempo senza il pubblico in sala. Non ci sono serate a porte chiuse, e sono state tante, trasmesse in tv o in streaming, che possano surrogare quella sensazione di condivisione, umana troppo umana, generata dal buio irrorato dalle luci di scena e odoroso di legni e stoffe insieme … Continua L'articolo proviene da il manifesto.