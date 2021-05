Sondaggi politici | fiducia nei leader | Conte a un passo da Draghi | Meloni meglio di Salvini

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 maggio 2021): lanei– Il presidente del Consiglio Mariobatte il suo predecessore Giuseppedi un solo punto. Questo il dato principale delo sullaneicondotto lo scorso 10 maggio dell’Istituto Piepoli e pubblicato da Affaritaliani.it. Rispetto ai dati deidel 3 maggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella risulta in rialzo al 62 per cento, in seconda posizione il premierin rialzo al 59 per cento, ma il nuovo capo del Movimento 5 Stellerisulta vicinissimo al 58 per cento. Fuori dal podio ...