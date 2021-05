Samanta Togni lascia I Fatti Vostri e fa una precisazione su Giancarlo Magalli (Di giovedì 13 maggio 2021) Samanta Togni ha deciso di lasciare I Fatti Vostri! La conduttrice al fianco di Giancarlo Magalli ha spiegato a ‘Nuovo’ i suoi motivi! Samanta Togni è la celebre ballerina e conduttrice televisiva. Ha partecipato nel 2005 alla prima edizione di Ballando con le stelle ed in quella edizione si classificò quinta, in coppia con Fabrizio L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021)ha deciso dire I! La conduttrice al fianco diha spiegato a ‘Nuovo’ i suoi motivi!è la celebre ballerina e conduttrice televisiva. Ha partecipato nel 2005 alla prima edizione di Ballando con le stelle ed in quella edizione si classificò quinta, in coppia con Fabrizio L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

RebeccaChiadini : @tvblogit @samanta_togni @Simo_Ventura @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Mi dispiace che ancora non ci sia una c… - Ilsuperbo89 : RT @Simo_Ventura: @Ilsuperbo89 @tvblogit @samanta_togni @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Stai sereno ?? - Ilsuperbo89 : @Simo_Ventura @tvblogit @samanta_togni @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Ok Simo. Se me lo dici tu sto tranquill… - Simo_Ventura : @Ilsuperbo89 @tvblogit @samanta_togni @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Stai sereno ?? - alessandroabbr5 : @tvblogit @samanta_togni @Simo_Ventura @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Cosa sapete di Simona Ventura? Potete i… -