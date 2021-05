Ponte sullo Stretto, Siracusano: “la proposta del Referendum è un’offesa all’intelligenza di calabresi e siciliani” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Basta altre Commissioni di studio che impiegano mesi e mesi per avanzare valutazioni, l’infrastruttura serve ed è necessaria, lo sapevamo già, adesso lo sanno tutti”: Matilde Siracusano (Forza Italia) ha espresso ancora una volta il suo parere favorevole alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina Se non ora, quando? Il tema Ponte sullo Stretto è tornato a far discutere, si attende che in questi giorni il Parlamento prenda visione della relazione della Commissione di esperti istituita dall’ex Ministro De Micheli e si esprima avanzando una concreta discussione. Da sempre favorevole alla costruzione dell’opera è l’on. Matilde Siracusano, messinese Doc, che da protagonista sta seguendo in prima persona la vicenda: “negli ultimi tempi ci ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) “Basta altre Commissioni di studio che impiegano mesi e mesi per avanzare valutazioni, l’infrastruttura serve ed è necessaria, lo sapevamo già, adesso lo sanno tutti”: Matilde(Forza Italia) ha espresso ancora una volta il suo parere favorevole alla realizzazione deldi Messina Se non ora, quando? Il temaè tornato a far discutere, si attende che in questi giorni il Parlamento prenda visione della relazione della Commissione di esperti istituita dall’ex Ministro De Micheli e si esprima avanzando una concreta discussione. Da sempre favorevole alla costruzione dell’opera è l’on. Matilde, messinese Doc, che da protagonista sta seguendo in prima persona la vicenda: “negli ultimi tempi ci ...

