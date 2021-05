Palestinese denuncia aggressione al Ghetto ebraico, indaga la Digos (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – La Digos di Roma indaga su una presunta aggressione ai danni di un Palestinese di 26 anni e di un siriano di 20 che ieri pomeriggio alle 18.30 circa si trovavano in piazza San Bartolomeo, all’Isola Tiberina. I due si sono avvicinati ai poliziotti in servizio in occasione della manifestazione pro Israele che si e’ tenuta nel pomeriggio nella zona del Ghetto ebraico di Roma, hanno detto di essere stati aggrediti da un gruppo di coetani. Uno di loro con in mano la bandiera della Palestina e’ stato portato in ospedale ma ha poi rifiutato le cure mediche. Indagini in corso. Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Ladi Romasu una presuntaai danni di undi 26 anni e di un siriano di 20 che ieri pomeriggio alle 18.30 circa si trovavano in piazza San Bartolomeo, all’Isola Tiberina. I due si sono avvicinati ai poliziotti in servizio in occasione della manifestazione pro Israele che si e’ tenuta nel pomeriggio nella zona deldi Roma, hanno detto di essere stati aggrediti da un gruppo di coetani. Uno di loro con in mano la bandiera della Palestina e’ stato portato in ospedale ma ha poi rifiutato le cure mediche. Indagini in corso.

