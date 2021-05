Messias: “Il mio futuro? Non parlo di mercato, mi concentro su queste tre partite” (Di giovedì 13 maggio 2021) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Junior Messias ha parlato anche del suo futuro: “Non abbiamo niente da chiedere al campionato, ma vogliamo entrare in campo per vincere. Possiamo arrivare penultimi, possiamo raggiungere questo obiettivo che ci è rimasto. Spero di fare una buona prestazione per poter aiutare la squadra. Non parlo di mercato, mi devo concentrare su queste tre partite”. Foto: Twitter Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Juniorha parlato anche del suo: “Non abbiamo niente da chiedere al campionato, ma vogliamo entrare in campo per vincere. Possiamo arrivare penultimi, possiamo raggiungere questo obiettivo che ci è rimasto. Spero di fare una buona prestazione per poter aiutare la squadra. Nondi, mi devo concentrare sutre”. Foto: Twitter Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

