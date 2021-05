LIVE Sonego-Thiem, Internazionali Roma in DIRETTA: l’azzurro è l’ultimo in gara! Obiettivo quarti per il piemontese (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 18.34 Hanno giocato quest’oggi anche Angie Kerber e Jelena Ostapenko, con la vittoria della lettone in tre set e Karolina Pliskova che ha battuto Vera Zvonareva in due set. 18.32 Lorenzo Sonego e Dominic Thiem si giocano un posto nei quarti di finale alle ore 19 sulla Grand Stand Arena del Foro Italico dopo i match di spessore visti in giornata come le vittorie di Reilly Opelka e Stefanos Tsitsipas in due rispettivamente su Aslan Karatsev e Matteo Berrettini. 18.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem, sfida valida per gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 18.34 Hanno giocato quest’oggi anche Angie Kerber e Jelena Ostapenko, con la vittoria della lettone in tre set e Karolina Pliskova che ha battuto Vera Zvonareva in due set. 18.32 Lorenzoe Dominicsi giocano un posto neidi finale alle ore 19 sulla Grand Stand Arena del Foro Italico dopo i match di spessore visti in giornata come le vittorie di Reilly Opelka e Stefanos Tsitsipas in due rispettivamente su Aslan Karatsev e Matteo Berrettini. 18.30 Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Dominic, sfida valida per gli ...

Advertising

SkySport : Berrettini ko con Tsitsipas, alle 19 tocca a Sonego: tutto LIVE su Sky #SkyTennis #Tennis #SkySport #Internazionali… - infoitsport : LIVE - SONEGO-Thiem, Internazionali BNL d'Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - livetennisit : Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Matteo Berretti… - toMMilanello : ?????? Due italiani agli ottavi di finale #IBI21. Giocano entrambi alla Grand Stand Arena. Non prima di mezzogiorno… - infoitsport : LIVE Sonego-Mager 6-4 6-4, Masters1000 Roma in DIRETTA: il piemontese conquista gli ottavi di finale dove affronter… -