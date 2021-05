Libro Di Battista: 'con no M5S a Draghi possibile spiraglio per Conte ter' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Quando la possibilità di un incarico a Mario Draghi iniziò a materializzarsi, naufragata l'opzione 'responsabili' tentata dall'ex premier Giuseppe Conte, "pensai che quella potesse essere l'occasione per il Movimento 5 Stelle di ricompattarsi all'opposizione. Pensai, sebbene possa apparire alquanto paradossale, che dall'opposizione, e con un fronte parlamentare estremamente nutrito, frutto del risultato delle politiche del 2018, il Movimento avrebbe potuto “controllare” l'operato del governo in modo più efficace che facendone parte. Non escludevo, inoltre, che se il Movimento avesse detto No al governo Draghi quest'ultimo, non più forte di una maggioranza parlamentare tanto corposa, avrebbe rinunciato all'ipotesi di formare il governo. Questo, quanto meno nelle mie aspirazioni, avrebbe rimesso in pista ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Quando la possibilità di un incarico a Marioiniziò a materializzarsi, naufragata l'opzione 'responsabili' tentata dall'ex premier Giuseppe, "pensai che quella potesse essere l'occasione per il Movimento 5 Stelle di ricompattarsi all'opposizione. Pensai, sebbene possa apparire alquanto paradossale, che dall'opposizione, e con un fronte parlamentare estremamente nutrito, frutto del risultato delle politiche del 2018, il Movimento avrebbe potuto “controllare” l'operato del governo in modo più efficace che facendone parte. Non escludevo, inoltre, che se il Movimento avesse detto No al governoquest'ultimo, non più forte di una maggioranza parlamentare tanto corposa, avrebbe rinunciato all'ipotesi di formare il governo. Questo, quanto meno nelle mie aspirazioni, avrebbe rimesso in pista ...

