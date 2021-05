La salute mentale dei moderatori europei di Facebook non è tutelata a sufficienza (Di giovedì 13 maggio 2021) Così ha testimoniato una collaboratrice di Menlo Park davanti a una commissione irlandese, spiegando che invece di psicologi professionisti Facebook manda i suoi moderatori da “wellness coach” che propongono rimedi improbabili (foto: Ilana Panich-Linsman for The Washington Post via Getty Images)Facebook è nuovamente sotto i riflettori per il trattamento dei suoi moderatori di contenuti. Una collaboratrice della piattaforma ha testimoniato alla commissione parlamentare irlandese affermando che il colosso di Menlo Park non s’impegna abbastanza per tutelare i suoi lavoratori che hanno il compito di setacciare Facebook rimuovendo i contenuti violenti e inquietanti. Secondo la testimone, i moderatori non dipendenti non hanno accesso alle risorse per la salvaguardia della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Così ha testimoniato una collaboratrice di Menlo Park davanti a una commissione irlandese, spiegando che invece di psicologi professionistimanda i suoida “wellness coach” che propongono rimedi improbabili (foto: Ilana Panich-Linsman for The Washington Post via Getty Images)è nuovamente sotto i riflettori per il trattamento dei suoidi contenuti. Una collaboratrice della piattaforma ha testimoniato alla commissione parlamentare irlandese affermando che il colosso di Menlo Park non s’impegna abbastanza per tutelare i suoi lavoratori che hanno il compito di setacciarerimuovendo i contenuti violenti e inquietanti. Secondo la testimone, inon dipendenti non hanno accesso alle risorse per la salvaguardia della ...

