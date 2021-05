Genoa, Pandev esulta per la salvezza: «Abbiamo fatto un miracolo» (Di giovedì 13 maggio 2021) L’attaccante macedone Goran Pandev ha parlato della salvezza ottenuta dal Genoa Tra i protagonisti della salvezza del Genoa c’è certamente anche Goran Pandev, attaccante che nonostante l’età continua a trascinare il Grifone. Il macedona, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato proprio della salvezza raggiunta dai rossoblù. salvezza – «Siamo felicissimi di questa salvezza importantissima che è arrivata con due turni di anticipo. Avevamo iniziato malissimo il campionato, a Natale avevamo 7 punti. Poi con Ballardini le cose sono cambiate, secondo me Abbiamo fatto un vero miracolo a salvarci». EUROPEO – «Per me portare la Macedonia all’Europeo era un sogno, ci Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’attaccante macedone Goranha parlato dellaottenuta dalTra i protagonisti delladelc’è certamente anche Goran, attaccante che nonostante l’età continua a trascinare il Grifone. Il macedona, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato proprio dellaraggiunta dai rossoblù.– «Siamo felicissimi di questaimportantissima che è arrivata con due turni di anticipo. Avevamo iniziato malissimo il campionato, a Natale avevamo 7 punti. Poi con Ballardini le cose sono cambiate, secondo meun veroa salvarci». EUROPEO – «Per me portare la Macedonia all’Europeo era un sogno, ci...

