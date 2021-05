Dl Covid: iniziato in Aula Senato esame (Di giovedì 13 maggio 2021) Con la relazione di Gianclaudio Bressa (Autonomie) è iniziato in Aula al Senato l'esame del dl Covid. Il provvedimento ha ottenuto questa mattina il via libera dalla commissione Affari costituzionali ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Con la relazione di Gianclaudio Bressa (Autonomie) èinall'del dl. Il provvedimento ha ottenuto questa mattina il via libera dalla commissione Affari costituzionali ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Dl Covid: iniziato in Aula Senato esame: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Con la relazione di Gianclaudio B… - iconanews : Dl Covid: iniziato in Aula Senato esame - silverslavery : RT @MarioOcchini: @DiegoFusaro con un popolo di somari cosa vuoi che si domandano!! pensano solo a vaccinarsi credendo di essere immuni e c… - marti_alwaysyou : @stateofharold non esco di casa, se non per andare a scuola o ad equitazione, da quasi due anni (in poche parole da… - m_sourpatch : @MicroNido Io ho iniziato così col covid, mal di gola e prurito agli occhi,ma probabilmente non avrei fatto il tamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid iniziato Dl Covid: iniziato in Aula Senato esame Con la relazione di Gianclaudio Bressa (Autonomie) è iniziato in Aula al Senato l'esame del dl Covid. Il provvedimento ha ottenuto questa mattina il via libera dalla commissione Affari costituzionali del Senato. Il senatore Lello Ciampolillo del gruppo ...

Emergenti doppiamente ben posizionati per la ripresa Il problema del Covid - 19 ha reso sempre più evidente che tali misure potrebbero guidare un'... I mercati finanziari hanno iniziato il 2021 con un andamento irregolare a causa di diverse correnti ...

Dl Covid: iniziato in Aula Senato esame - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Veneto, +468 contagi e 9 decessi in 24 ore Il Veneto registra 468 nuovi contagi Covid-19 nelle ultime 24 ore e 9 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 419.105, quello delle vi ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Ore 11.41 - Gran Bretagna teme la variante indiana, la data di fine lockdown a rischio Sale l’allarme nel Regno Unito per la variante cosiddetta indiana del Covid - emersa sotto forma di un paio di mu ...

Con la relazione di Gianclaudio Bressa (Autonomie) èin Aula al Senato l'esame del dl. Il provvedimento ha ottenuto questa mattina il via libera dalla commissione Affari costituzionali del Senato. Il senatore Lello Ciampolillo del gruppo ...Il problema del- 19 ha reso sempre più evidente che tali misure potrebbero guidare un'... I mercati finanziari hannoil 2021 con un andamento irregolare a causa di diverse correnti ...Il Veneto registra 468 nuovi contagi Covid-19 nelle ultime 24 ore e 9 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 419.105, quello delle vi ...Ore 11.41 - Gran Bretagna teme la variante indiana, la data di fine lockdown a rischio Sale l’allarme nel Regno Unito per la variante cosiddetta indiana del Covid - emersa sotto forma di un paio di mu ...