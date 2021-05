Caso Gregoretti | oggi la decisione su Salvini

(Di giovedì 13 maggio 2021) E’ prevista perladel gup di Catania che dovrà decidere se l’ex ministro dell’Internodovrà andare a processo per sequestro di persona per la naveoppure dichiarare il non luogo a procedere. Il presidente dei giudici per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro, dopo una breve udienza per le eventuali repliche del pm, si ritirerà in camera di consiglio e poi leggerà lanell’aula bunker del carcere di Bicocca.è accusato di avere tenuto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... chiedere nuove indagini sulla vicenda o determinare l'imputazione coatta per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, atteso per la giornata di domani a Catania per il. Nell'aula ..."Per ilme la prendo soprattutto con il PD e il Movimento 5 Stelle, che perdono le elezioni ma provano a vincere in tribunale. Vogliono prendersi li' la loro rivincita". Lo ha detto il leader ...“La versione di Salvini”. Alla vigilia della decisione del Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, se rinviarlo o no a giudizio il leader della ...I fatti si riferiscono ai ritardi nello sbarco di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta. Il Gup Nunzio Sarpietro, si ritirerà in camera di consiglio e poi dovreb ...