Carola Rackete all’attacco di Salvini per la definizione di “sbruffoncella” che utilizzò il leghista (Di giovedì 13 maggio 2021) Processare l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, già rinviato a giudizio per diffamazione, anche per istigazione a delinquere. E’ la richiesta avanzata dal legale Alessandro Gamberini, avvocato di Carola Rackete, comandante della Sea Watch3, rispetto ad alcune affermazioni pronunciate in una diretta Facebook e in una comizio del luglio 2019 dal leader della Lega, come “sbruffoncella”, “fuorilegge”, “delinquente” o autrice di un atto “criminale”. La richiesta dei legali di Carola Rackete al vaglio del Gup ll gup di Milano Sara Cipolla si è riservata, ha qualche giorno per decidere, rispetto all’opposizione all’archiviazione avanzata dalla difesa di Rackete che ritiene “le frasi, pronunciate dall’allora ministro oltre che leader politico, lesive e non certo un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Processare l’ex ministro dell’Interno Matteo, già rinviato a giudizio per diffamazione, anche per istigazione a delinquere. E’ la richiesta avanzata dal legale Alessandro Gamberini, avvocato di, comandante della Sea Watch3, rispetto ad alcune affermazioni pronunciate in una diretta Facebook e in una comizio del luglio 2019 dal leader della Lega, come “”, “fuorilegge”, “delinquente” o autrice di un atto “criminale”. La richiesta dei legali dial vaglio del Gup ll gup di Milano Sara Cipolla si è riservata, ha qualche giorno per decidere, rispetto all’opposizione all’archiviazione avanzata dalla difesa diche ritiene “le frasi, pronunciate dall’allora ministro oltre che leader politico, lesive e non certo un ...

