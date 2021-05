Caos Csm | Morra | “L’origine di tutti i mali? La presenza dei laici in Consiglio”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il presidente della commissione antimafia dopo lo scontro con l’ex consigliere del Csm sul caso verbali: «Ho sempre avuto stima di Davigo, stima che rimane immutata. Sono convinto che tutto si chiarirà positivamente per le parti coinvolte» «Sono convinto che la magistratura debba essere un potere indipendente:diè che un terzo dei componenti del Csm sia di nomina parlamentare, permettendo l’inquinamento tra potere legislativo e giudiziario». Parole e musica di Nicola, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, che interrogato sulla proposta di una Commissione di inchiesta sulla magistratura sferra un attacco non troppo velato alla componente laica del Csm, e quindi anche anche agli avvocati. Le parole dinon suonano nuove. Si tratta ...

Fuzio, inoltre, sempre secondo l'accusa "comunicava a Palamara le iniziative che il Comitato di presidenza delintendeva intraprendere per verificare la fondatezza dei fatti indicati nell'esposto"...In attesa di capire come realmente sarà strutturata la riforma Cartabia, già la maggioranza è in subbuglio: dopo ilnel- Palamara e "Loggia Ungheria " - la necessità di una riforma è d'...dall’inviata Assunta Cassiano - Ha preso il via questa mattina davanti al gup di Perugia Angela Avila la prima udienza preliminare per l’ex consigliere del Csm Luca Palamara insieme all'ex procuratore ...Il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso del procuratore di Palermo, la vittoria dopo il sì a Viola è scontata. Prestipino sempre più in bilico. Una sua riconferma sarebbe una forzatura ...