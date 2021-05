Biologia computazionale | Unina-Biogem | batteri ingegnerizzati contro il cancro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sarà Tal Danino, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Biomedica della Columbia University di New York, il protagonista del prossimo seminario di, organizzato dall’Università di Napoli, ‘Federico II’, e sponsorizzato da. Il convegno in programma per domani, venerdì 14 maggio ore 15, si svolgerà in modalità streaming, tramite piattaforma TEAMS, e verterà sui molti contributi dati dallasintetica allo sviluppo di una nuova era della medicina, attraverso la programmazione genetica di cellule. Si parlerà, quindi, di questo approccio trasformativo, in grado di generare sistemi, dotati di un’efficacia che va oltre le possibilità delle terapie a base molecolare. Particolare attenzione sarà rivolta ai...