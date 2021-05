Amici 2021, colpo di scena: il VIDEO che tutti aspettavano (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalla produzione è arrivato il clamoroso messaggio: “È arrivato il momento che lo scopriate anche voi”. Questa edizione di Amici sta volgendo al termine, infatti tra solo due giorni, sabato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalla produzione è arrivato il clamoroso messaggio: “È arrivato il momento che lo scopriate anche voi”. Questa edizione dista volgendo al termine, infatti tra solo due giorni, sabato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

OfficialASRoma : Darboe: “Avevo questo sogno sin da piccolo. In Africa è difficile arrivare ad alti livelli senza un aiuto. Un mio a… - Amici_2021 : 'come stai? come hai passato la serata? come sta tua figlia?' IO LA AMOO?? #amici2021 #amici20 - GDS_it : Castelvetrano, riceve amici in casa nonostante sia ai domiciliari: arrestato - zazoomblog : Si possono avere più di 150 amici? - #possono #avere #amici? - Amici_2021 : RT @chiamamematto: Lei che riguarda tutto col sorriso, lei che se le avessero detto che sarebbe successo tutto questo non ci avrebbe credut… -