Alessandro Puzone a ‘La Res Publica’ | ”Le illazioni su di me sono false | non si può mandare un’amministrazione a casa in pandemia”

(Di giovedì 13 maggio 2021)è stato ospite giovedì 13 maggio a ‘La Res. Intervistato dal nostro direttore Raffaele Zanfardino, ha parlato di vari temi. Architetto e consigliere comunale di Casoria,ha detto la sua sulle polemiche inerenti all’amministrazione Comunale. Ecco come è andata: – Venerdì 7 maggio è venuto a Casoria il vicepresidente della Camera L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Puzone

Zazoom Blog

Il post di RenicaRenica , grande amico di Maradona , ha condiviso sul suo profilo ... e gli ex giocatori del Napoli Di Fusco, Caffarelli, Carannante, Francini, Volpecina e. Le ...'A completare la squadra di Italia Viva a Casoria anche l'assessore Marianna Riccardi e da oggi il consigliere. La loro adesione è la testimonianza più concreta che il nostro ...Alessandro Puzone, architetto e Consigliere Comunale a Casoria, è stato ospite de 'La Res Publica' giovedì 13 maggio per parlare della situazione in città ...10 maggio 1987: giorno storico dei tifosi napoletani che realizzano il sogno della conquista del 1° scudetto, fregiandosi del titolo di Campioni d'Italia.