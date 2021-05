Rimbalzone in arrivo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Per Morgan Stanley la ripresa spinta dal piano europeo di aiuti e prestiti Next Generation Eu sarà più forte delle stime di Bruxelles e dei governi. Lo stesso ottimismo professano altri analisti in passato molto severi tra i quali quelli di Standard & Poor’s. Questi ultimi sostengono che “mentre la Ue prevede per ogni euro investito un aumento di pil del 40 per cento, il potenziale di crescita è di almeno uno a uno, il cento per cento”. Con il piano diviso tra sussidi e prestiti a tasso ridotto, il solo impatto dei primi produrrà un aumento di crescita tra l’1,5 ed il 4,1 per cento, oltre all’effetto rimbalzo, cioè il mero recupero di produzione e consumi persi durante la pandemia. Secondo Morgan Stanley l’aumento sarà per la media Ue di 3,5 punti, che dovrebbe appunto sommarsi al risveglio dell’economia per forza propria: “Autorità comunitarie e governi sottostimano l’effetto ...