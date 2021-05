Migranti: Draghi, 'arrivare a distribuzione efficace in Ue' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il governo italiano è impegnato con iniziative bilaterali e europee perchè la Libia contrasti il traffico di armi e di esseri umani, con il rispetto dei diritti umani, e in una pressione con l'Europa per una redistribuzione dei Migranti credibile e efficace". Lo ha detto Mario Draghi al Question time. "Una leva necessaria è il rimpatrio dei Migranti che non hanno titoli a rimanere. Da tempo è stato rafforzato lo sforzo sui rimpatri, siamo impegnati con accordi bilaterali e di partenariato in Europa e con i Paesi di origine e transito", ha spiegato il premier. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il governo italiano è impegnato con iniziative bilaterali e europee perchè la Libia contrasti il traffico di armi e di esseri umani, con il rispetto dei diritti umani, e in una pressione con l'Europa per una redeicredibile e". Lo ha detto Marioal Question time. "Una leva necessaria è il rimpatrio deiche non hanno titoli a rimanere. Da tempo è stato rafforzato lo sforzo sui rimpatri, siamo impegnati con accordi bilaterali e di partenariato in Europa e con i Paesi di origine e transito", ha spiegato il premier.

