Le Iene | Scherzo a Pierpaolo Pretelli | Giulia Salemi e il Matrimonio Combinato!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Le: la sua fidanzataha dei parenti in Iran che il gieffino non ha ancora conosciuto. Gli zii non amano moltoe pensano che voglia farsi solo pubblicità. La famiglia vuole convincerea partire insieme al suo storico promesso sposo iraniano tanto che lei lasciacon una storia su Instagram. Ecco loe come ha reagito. Le: gli zii dell’Iran dicontro di lui! Con la complicità di, Le ...