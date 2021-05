Joshua Bassett fa coming out e ammette di avere una cotta per Harry Styles (Di mercoledì 12 maggio 2021) A sorpresa Joshua Basset ha fatto una sorta di coming out. L’attore durante una recente intervista ha ammesso di avere una specie cotta per Harry Styles: “Voglio dire, chi è che pensa che Harry Styles non sia cool? E poi è così bello, boh immagino questo valga come il mio coming out?” Joshua Bassett comes out as queer in new interview where he compliments Harry Styles: “Who doesn’t think Harry Styles is cool? Also he’s hot, you know… This is also my coming out video I guess.” pic.twitter.com/fUr0P6DoXd — Pop Crave (@PopCrave) May 10, 2021 I fan della star gli hanno chiesto una spiegazione alla sua dichiarazione e ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 maggio 2021) A sorpresaBasset ha fatto una sorta diout. L’attore durante una recente intervista ha ammesso diuna specieper: “Voglio dire, chi è che pensa chenon sia cool? E poi è così bello, boh immagino questo valga come il mioout?”comes out as queer in new interview where he compliments: “Who doesn’t thinkis cool? Also he’s hot, you know… This is also myout video I guess.” pic.twitter.com/fUr0P6DoXd — Pop Crave (@PopCrave) May 10, 2021 I fan della star gli hanno chiesto una spiegazione alla sua dichiarazione e ...

