Ics e Anci insieme per il bando “Cultura Missione Comune 2021”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Produce il suo primo effetto concreto il Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimoniole promosso dal Ministero della, dedicato al patrimonio degli Enti Locali e delle Regioni, che dal 12 maggio hanno a disposizione un nuovo strumento dell’Istituto per il Credito Sportivo predisposto in collaborazione con l’: il” che prevede, per i beneficiari, finanziamenti a tasso zero per interventi dedicati ai benili. Ilintende offrire a Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni che vogliono investire nella riqualificazione e nella valorizzazione del proprio patrimoniole, un sostegno reale e ...