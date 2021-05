Gazzetta: per Ibra si parla di stop di tre-quattro settimane, campionato chiuso (Di mercoledì 12 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic è alle prese con un nuovo infortunio. Dopo la coscia, il polpaccio e l’adduttore, stavolta tocca al ginocchio. La Gazzetta dello Sport scrive: “La Serie A 2020-21 è già un capitolo chiuso per Zlatan, che non potrà partecipare al rush finale“. Alla vigilia della partita con il Torino, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, aveva lasciato aperta la possibilità che lo svedese rientrasse contro l’Atalanta. Ma la situazione sembra più grave del previsto. “In realtà le voci si sono rincorse per tutta la giornata e la lieve distorsione non è così lieve: non ci sono diagnosi ufficiali, ma si parla di tre, anche quattro settimane. In queste condizioni è praticamente impossibile rivedere in campo Ibrahimovic anche il 23 a Bergamo, in una partita che ovviamente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Zlatanhimovic è alle prese con un nuovo infortunio. Dopo la coscia, il polpaccio e l’adduttore, stavolta tocca al ginocchio. Ladello Sport scrive: “La Serie A 2020-21 è già un capitoloper Zlatan, che non potrà partecipare al rush finale“. Alla vigilia della partita con il Torino, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, aveva lasciato aperta la possibilità che lo svedese rientrasse contro l’Atalanta. Ma la situazione sembra più grave del previsto. “In realtà le voci si sono rincorse per tutta la giornata e la lieve distorsione non è così lieve: non ci sono diagnosi ufficiali, ma sidi tre, anche. In queste condizioni è praticamente impossibile rivedere in campohimovic anche il 23 a Bergamo, in una partita che ovviamente ...

Advertising

Gazzetta_it : Gigio, Tomori, Vlahovic: con la Champions 50 milioni per il triplo colpo del #Milan - Gazzetta_it : #Milan, stagione finita per #Ibrahimovic - Gazzetta_it : #Juventus: è #Gasperini l’uomo giusto per la rifondazione - La rubrica “Tackle” di Alessandro Vocalelli… - napolista : Gazzetta: per #Ibra si parla di stop di tre-quattro settimane, campionato chiuso - gnomini : RT @Gazzetta_it: Bellugi racconta: 'Dottore, la gamba amputata la tengo per il golf' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta per Napoli, Fabian Ruiz non ha rinnovato: lo vuole Simeone Commenta per primo Futuro in bilico per Fabian Ruiz al Napoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il centrocampista spagnolo non ha voluto accordarsi per prolungare il contratto e potrebbe tornare in patria, dove lo vuole l'...

L'Europa adotta il regolamento per rafforzare la resilienza alle catastrofi ...delle misure relative alla protezione civile per affrontare l'impatto della crisi Covid - 19 previsto nello strumento di ripresa dell'UE. Il Regolamento sarà a breve pubblicato nella Gazzetta ...

Inter, conferma per Ranocchia e Vecino. Roma, torna Dzeko. Juve, in porta va Buffon La Gazzetta dello Sport VLAHOVIC, A confronto con Pavoletti. Tutti i numeri L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, confrontando i due centravanti che oggi si daranno battaglia, Pavoletti e Vlahovic, evidenzia qualche numero. Il cagliaritano ha giocato 1410 minuti, il.

La Spezia, il ponte levatoio cede durante la chiusura: nessun ferito Stando alle prime ricostruzioni il ponte Pagliari della Darsena di La Spezia si stava richiudendo. Nessun ferito, solo tanti disagi per i cittadini ...

Commentaprimo Futuro in bilicoFabian Ruiz al Napoli. Come si legge sulladello Sport , il centrocampista spagnolo non ha voluto accordarsiprolungare il contratto e potrebbe tornare in patria, dove lo vuole l'......delle misure relative alla protezione civileaffrontare l'impatto della crisi Covid - 19 previsto nello strumento di ripresa dell'UE. Il Regolamento sarà a breve pubblicato nella...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, confrontando i due centravanti che oggi si daranno battaglia, Pavoletti e Vlahovic, evidenzia qualche numero. Il cagliaritano ha giocato 1410 minuti, il.Stando alle prime ricostruzioni il ponte Pagliari della Darsena di La Spezia si stava richiudendo. Nessun ferito, solo tanti disagi per i cittadini ...