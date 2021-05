“Doveroso rivelare l’incontro tra Renzi e lo 007”. Per l’eurodeputata Pignedoli (M5S) l’interrogazione Iv contro Report è una pressione indebita sulla stampa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Report ha mandato in onda un video in cui Renzi è a colloquio in autogrill con un uomo dei servizi segreti. La sua collega Vittoria Baldino ha presentato alla Camera un’interrogazione su questo alla presidenza del Consiglio. Sabrina Pignedoli (nella foto), europarlamentare M5S, cosa c’è da chiarire su questa vicenda?“Il video di Report è di interesse pubblico, pertanto credo che sia stato giustissimo, anzi Doveroso renderlo pubblico. Del resto è stato girato su suolo pubblico, non capisco quindi quale sia il problema di Renzi se non ha nulla da nascondere. Ad attestare l’interesse dei cittadini su questa inchiesta giornalistica sono i dati di ascolto di Report”. Un incontro tra i due peraltro avvenuto in un periodo particolare dal momento che in quei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha mandato in onda un video in cuiè a colloquio in autogrill con un uomo dei servizi segreti. La sua collega Vittoria Baldino ha presentato alla Camera un’interrogazione su questo alla presidenza del Consiglio. Sabrina(nella foto), europarlamentare M5S, cosa c’è da chiarire su questa vicenda?“Il video diè di interesse pubblico, pertanto credo che sia stato giustissimo, anzirenderlo pubblico. Del resto è stato girato su suolo pubblico, non capisco quindi quale sia il problema dise non ha nulla da nascondere. Ad attestare l’interesse dei cittadini su questa inchiesta giornalistica sono i dati di ascolto di”. Un intra i due peraltro avvenuto in un periodo particolare dal momento che in quei ...

Advertising

DanieleM5S : RT @LaNotiziaTweet: “Doveroso rivelare l’incontro tra #Renzi e lo 007”. Per l’eurodeputata @SabriPignedoli #M5S l’interrogazione Iv contro… - tinas48 : RT @LaNotiziaTweet: “Doveroso rivelare l’incontro tra #Renzi e lo 007”. Per l’eurodeputata @SabriPignedoli #M5S l’interrogazione Iv contro… - arianna20032000 : RT @LaNotiziaTweet: “Doveroso rivelare l’incontro tra #Renzi e lo 007”. Per l’eurodeputata @SabriPignedoli #M5S l’interrogazione Iv contro… - gjscco : RT @LaNotiziaTweet: “Doveroso rivelare l’incontro tra #Renzi e lo 007”. Per l’eurodeputata @SabriPignedoli #M5S l’interrogazione Iv contro… - fabiocarusoCT : RT @LaNotiziaTweet: “Doveroso rivelare l’incontro tra #Renzi e lo 007”. Per l’eurodeputata @SabriPignedoli #M5S l’interrogazione Iv contro… -