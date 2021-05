Stati Uniti, oleodotto Colonial verso riavvio operatività a fine settimana (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – L’oleodotto statunitense Colonial, l’importantissima infrastruttura che collega Houston in Texas con il New Jersey per 8.850 miglia, rifornendo di gas tutta la East Coast statunitense, dovrebbe riavviare l’operatività in maniera “sostanziale” entro la fine della settimana dopo esser stato colpito da un attacco hacker. Lo ha annunciato Colonial Pipeline, la società che gestisce l’oleodotto, indicando che “la situazione resta fluida e continua a evolvere”, ma il team sta lavorando per assicurare “un ritorno graduale in servizio”. L’oleodotto, che trasporto almeno la metà del gas verso la costa orientale, circa 2,5 milioni di barili di prodotto petroliferi raffinati, è stato costretto a chiudere venerdì scorso dopo un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – L’statunitense, l’importantissima infrastruttura che collega Houston in Texas con il New Jersey per 8.850 miglia, rifornendo di gas tutta la East Coast statunitense, dovrebbe riavviare l’in maniera “sostanziale” entro ladelladopo esser stato colpito da un attacco hacker. Lo ha annunciatoPipeline, la società che gestisce l’, indicando che “la situazione resta fluida e continua a evolvere”, ma il team sta lavorando per assicurare “un ritorno graduale in servizio”. L’, che trasporto almeno la metà del gasla costa orientale, circa 2,5 milioni di barili di prodotto petroliferi raffinati, è stato costretto a chiudere venerdì scorso dopo un ...

