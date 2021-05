Scomparsa Denise Pipitone: indagini a Scalea su una ragazza rom a lei molto somigliante (Di martedì 11 maggio 2021) Denise Pipitone oggi: indagini a Scalea, in Calabria, dopo la segnalazione di un cittadino. I carabinieri di Scalea starebbero effettuando degli accertamenti su una ragazza rom altamente somigliante con la bimba Scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Denise Pipitone: indagini a Scalea su ragazza rom Lo riportano diverse agenzie di stampa con questa nota: “I Carabinieri stanno eseguendo controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, che secondo la segnalazione di un cittadino somiglierebbe a Denise Pipitone”. Secondo quanto apprende l’Ansa, “chi ha segnalato la somiglianza pare abbia riferito ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021)oggi:, in Calabria, dopo la segnalazione di un cittadino. I carabinieri distarebbero effettuando degli accertamenti su unarom altamentecon la bimbaa Mazara del Vallo il 1° settembre 2004.surom Lo riportano diverse agenzie di stampa con questa nota: “I Carabinieri stanno eseguendo controlli su unadi 21 anni, di origini romene, che secondo la segnalazione di un cittadino somiglierebbe a”. Secondo quanto apprende l’Ansa, “chi ha segnalato la somiglianza pare abbia riferito ...

