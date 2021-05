Polpette di quinoa ai pomodorini gialli

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Le sono un secondo piatto vegetariano, a base di, uno pseudo cereale molto usato per il suo alto valore proteico. Si tratta dell’alimento principe di molte popolazioni indigene del Centro e del Sud America, ed è uno pseudo cereale perché non appartiene alla famiglia dei cereali ma condivide con questi il grande apporto di carboidrati e l’alto potere saziante. Questesono preparate molto semplicemente, e vengono cotte in un sugo difreschi, che conferisce loro un gusto speciale e mediterraneo. La nota etnica dell’impasto è conferita dal mix di spezie Garam Masala, tipico indiano, che si prepara tostando, macinando e miscelando alcune spezie tra cui la cannella, i semi di cumino, il coriandolo, i baccelli di cardamomo, i chiodi di garofano, i grani di pepe nero e la curcuma. Ovviamente ogni famiglia ha la ...

