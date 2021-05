Palantir | CFO | pronti ad investire in Bitcoin

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo aver annunciato di aver iniziato ad accettare pagamenti inha dichiarato di stare considerando di aggiungere BTC al proprio bilancio, seguendo i passi di Tesla e MicroStrategy. Durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei dati trimestrali del colosso dell’analisi dei dati, il CFO David Glazer ha risposto in modo affermativo alla domanda “Potresti mai vedereavereo qualsiasi altro tipo di criptovaluta nel suo bilancio?”. “La risposta breve è sì, ci stiamo pensando e ne abbiamo persino discusso internamente – ha spiegato Glazer – Dai un’occhiata al nostro bilancio, 2,3 miliardi di dollari in contanti alla fine del trimestre, inclusi 151 milioni di dollari di flusso di cassa libero rettificato nel primo trimestre. Quindi è decisamente sul ...

