Nadal - Sinner, what else? (Di martedì 11 maggio 2021) C'è "la partita", Nadal - Sinner , che tutti gli appassionati pregustavano già dal sorteggio, e poi c'è tutto il resto. Agli Internazionali BNL d'Italia mercoledì il match blockbuster è quello tra il "... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) C'è "la partita",, che tutti gli appassionati pregustavano già dal sorteggio, e poi c'è tutto il resto. Agli Internazionali BNL d'Italia mercoledì il match blockbuster è quello tra il "...

Advertising

WeAreTennisITA : Rafa #Nadal accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di #Madrid superando in due set Carlos #Alcaraz, che però… - virginiaftt : @lorenzofares @stetone91 sinner vs nadal... non è giusto è ancora troppo presto - indiavolati : RT @zazoomblog: Rafael Nadal: “Jannik Sinner? L’esordio più difficile. Ho una certa età nulla dura per sempre” - #Rafael #Nadal: #“Jannik… - Adriana11100542 : RT @LorenzoAndreol4: Agli #IBI21 parla Rafa #Nadal 'Jannik #Sinner è il peggior avversario' Altro da aggiungere? - Djewel89 : RT @WeAreTennisITA: Sinner ?? Nadal: chi vincerà la super sfida degli #IBI21? -