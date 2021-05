Musetti dice addio agli Internazionali | Opelka ai sedicesimi

Advertising

edoardo_riccio : @paolobertolucci Gran giocatore e molto serio. Sinner lui e Musetti sono anche dei begli esempi. Unica cosa - se pu… - AlbertoMontini7 : @paolobertolucci Si parla sempre poco di questo ragazzo top ten..semifinalista us open e qualificato alle finals. T… - mynameis_danilo : Il risultato dice poco di quello che #Alcaraz potrà diventare un giorno, speriamo in duelli contro i nostri italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti dice

Nel primo setsbaglia un solo turno di servizio e gli è fatale: al 5° game l'azzurro perde a 0 il servizio e per l'americano è una formalità portare a casa il set grazie anche ad una prima di ......del segretario generale dell'ONU Antonio guterres Israele cessi le demolizioni degli sfratti...turno dell'Inter nazionale di Roma di tennis dove affronterà Nadal eliminato Fognini ancheal ...Diretta Sinner Nadal Internazionali d'Italia 2021 in streaming video tv: nel torneo di tennis di Roma l'altoatesino incrocia il signore del rosso.Il campione in carica torna in scena al Foro Italico: Novak Djokovic gioca oggi a Roma il terzo match sul campo centrale. Contro l’americano Taylor Fritz, il numero uno del mondo cercherà progressi ri ...